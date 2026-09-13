Денят на света Параскева. Строги забрани за жените
Събират се лечебни билки и ябълки
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Събират се лечебни билки и ябълки
Имен ден празнуват Параскева, Параскев, Параско, Параска, Лъчезар, Лъчезара, Лъчко, Лъчиста
Тя излязла невредима от врящ казан
Местните почитат изворите от незапомнени времена
На гроба на мъченицата постоянно прииждат хора
Уникалната църква „Света Параскева – Петка" в Мелник е готова да посреща миряни, но все още е затворена. Причината е, че не е осветена от Неврокопския...