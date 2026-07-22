Почитаме светица, бъркана с грешница. Черпят чудни имена

Православната църква посвещава 22 юли на света Мария Магдалена – една от най-обичаните и най-неправилно разбрани фигури в християнската история. Жената, която първа видя Възкресението. Жената, която не се уплаши от кръста. Жената, която превърна болката в свидетелство.

Коя е Мария Магдалена - образът отвъд легендите

Мария Магдалена произхожда от град Магдала, на брега на Галилейското езеро. Евангелията я представят като жена, освободена от тежко страдание - Христос изцелява душата ѝ, а тя посвещава живота си на Него.

От този момент Мария Магдалена става една от най-близките Му последователки. Тя присъства при всички ключови събития: при проповедите, при чудесата, при пътуванията. Но най-важното - тя остава до Христос в най-тежкия момент, когато учениците се разпръсват от страх.

Мария Магдалена стои под кръста. Тя е там, когато тялото Му е положено в гроба. И тя е първата, която вижда празния гроб и първата, която чува думите: „Марийо… не ме докосвай.“

Затова църквата я нарича „равноапостолна“ – титла, дадена само на онези, които са проповядвали Христовото учение със силата на апостолите. Според преданието Мария Магдалена стига до Рим, където поднася на император Тиберий червено яйце – символ на Възкресението.

Тя е образ на вярност, смелост и духовна чистота. Не грешница, не легенда, а жена, която носи светлина.

Мария Магдалена и червеното яйце пред император Тиберий

Преданието разказва, че след Възкресението Мария Магдалена тръгва да проповядва Христовото учение чак до Рим. Там се изправя пред император Тиберий – жена, сама пред властта на света, но с увереността на човек, видял чудото.

Когато му говори за Възкресението, Тиберий се усмихва недоверчиво и казва, че това е толкова невъзможно, колкото едно яйце да стане червено само от себе си.

Тогава Мария Магдалена взема яйце в ръката си и то – според преданието – пламва в ярко червено.

Така се ражда символът на Великденското яйце, а жестът остава като знак за непоколебима вяра. Затова църквата я нарича „равноапостолна“ – защото е проповядвала с такава сила, че думите ѝ стигат до самия император.

Голямото объркване

Образът на Мария Магдалена е бил объркван с грешница заради една историческа неточност, която векове наред се е повтаряла като ехо. В ранните християнски текстове тя никъде не е наречена блудница – напротив, представена е като жена, изцелена от Христос и станала Негов верен последовател. Но през VI век папа Григорий Велики слива три различни женски фигури от Евангелията в една – Мария от Магдала, жената, помазала Христос с миро, и „грешницата“, която плаче в дома на Симон.

Така се ражда митът, който векове наред хвърля сянка върху светицата. Историците и богословите отдавна са го опровергали, но легендата продължава да живее в народното въображение, защото е по-лесно да се повтори заблуда, отколкото да се върне истинският образ на жена, която е била свидетел на Възкресението и е носила светлина, а не вина.

Традиции и обичаи на деня - сила за дома, благословение за жените

Денят на Мария Магдалена е свързан с женската съдба, с дома, с чистотата на мислите. В много райони на България жените палят свещ за здраве, за мир в семейството, за защита от болести.

Смята се, че водата, налята рано сутрин на този ден, има особена сила - тя „отмива“ тревогите и носи благословение. В някои села се прави хляб, който се раздава за здраве, а в други жените измиват лицето си с билки, за да бъдат „ясни като светицата“.

Денят е подходящ за прошка. Народната памет казва, че Мария Магдалена е покровителка на онези, които носят болка в сърцето си – затова на 22 юли човек трябва да изрича добри думи и да не държи обида.

Ден на светлина, която пази от зло

Според старите вярвания Мария Магдалена пази дома от нечисти сили и лоши мисли. Затова на този ден се оставя запалена свещ до икона или до прозореца - „да освети пътя“.

Смята се още, че ако човек започне нещо добро на 22 юли – нова работа, ново начинание, ново приятелство – то ще бъде благословено.

В някои райони вярват, че светицата пази от внезапни болести и затова майките връзват на децата си червено конче за здраве.

Какво не бива да се прави на този ден

Традицията е категорична – денят е силен, но и чувствителен.

Първата забрана е да не се пере и да не се мие с много вода. Смята се, че водата „отнася“ благословението на светицата.

Втората забрана е да не се извършва тежка физическа работа – копаене, рязане, пренасяне на тежести. Денят е за спокойствие и вътрешна чистота.

Третата забрана е да не се изричат груби думи и да не се влиза в конфликти. Според народната памет всяка острота на този ден се връща като изпитание.

Кой празнува имен ден

На 22 юли празнуват всички, които носят името Мария, Марияна, Мариана, Маринела, Марин, Марина, Магдалена, Магда, Лена.

Това е ден на жените със силен дух, на онези, които пазят дома, които не се отказват, които носят светлина – точно като светицата, която първа видя Възкресението.