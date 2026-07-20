Свещеници предупредиха: Завистта е най-разрушителната болест за човешката душа

По време на неделната света литургия в най-стария храм на Ямбол – „Света Троица“, вярващите чуха силно духовно послание за пагубната сила на завистта. След богослужението, отслужено от отец Жельо, в църквата бяха прочетени откъси от беседата „За завистта“ на свети Василий Велики.

„Както ръждата яде желязото, така завистта – душата“

В словото си четецът припомни едно от най-известните поучения на свети Василий Велики:

„Както ръждата яде желязото, така завистта – душата, в която живее.“

Според светия отец завистта е една от най-разрушителните болести за човека, защото носи постоянна скръб и огорчение, когато ближният постига успех и благополучие.

В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота, омраза към Божиите дарове и дори противление срещу самия Бог.

Каин – първият пример за завист

По време на службата беше припомнен библейският разказ за Каин, който от завист убива брат си Авел.

„Това същото извърши и Каин – първият ученик на дявола, от когото се научи и на завист, и на убийство“, прозвуча в храма.

Спомената беше и завистта на юдейските първенци към Иисус Христос, довела до неговото осъждане.

„Завистта води до духовна смърт“

Беше припомнено и учението на свети апостол Павел, който поставя завистта сред най-тежките човешки грехове.

„Които са изпълнени с нея, няма да наследят царството Божие. Завистта причинява духовна смърт и води към вечна мъка. Да се пазим от това бесовско изобретение“, гласи призивът на свети Василий Велики, прочетен пред миряните.