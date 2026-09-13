Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Следете всички новини, анализи и коментари за Света Литургия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
В беседата беше подчертано, че тази страст представлява отрицание на живота
Ограничават броя с оглед мерките за безопасност
На Богоявление във всички епархии на българската православна църква се отслужва света литургия. В София светата литургия беше отслужена от патриарх Н...
Патриархът на България има имен ден
Монтана. Видинският митрополит Дометиан отслужи божествена света лигургия в храма „Свети Георги Победоносец" в град Бойчиновци, съобщи кметът на общин...