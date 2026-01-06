40 се пробват да извадят кръста в "Дружба" - записванията започват в 8 ч

Хвърлянето на кръста за Богоявление в София отново ще се проведе в езерото на кв. „Дружба“.

Желаещите да участват в ритуала ще могат да се запишат на 6 януари 2026 г. от 8 до 10 ч. пред входа на районната администрация. Участието е допустимо за лица, навършили 18 години, срещу представяне на документ за самоличност.

От 10:30 ч. в сградата на Дом на културата „Искър“ ще започнат задължителните медицински прегледи, през които всеки записан участник следва да премине.

С оглед мерките за безопасност броят на допуснатите участници ще бъде ограничен до 40 души, по реда на тяхното записване.

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи Света Литургия за празника Богоявление в храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Литургията ще започне в 9 ч., а след нея – в 11 ч. пред Паметника на незнайния воин ще бъдат благословени бойните знамена.

От 13 ч. на езерото в жк. „Дружба“ патриархът ще извърши Велик водосвет.

На този ден се извършва празнична Богоявленска литургия, освещава се вода, а след това свещениците отиват до водоем (море, река, езеро) и хвърлят в него кръста. Мъжете се спускат да го извадят, като се вярва, че този, който го хване, ще бъде здрав през цялата година.

