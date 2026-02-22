Целта на поста е да се очистим. Патриарх Даниил с послание от Кюстендил

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи послание за духовно очистване и прошка при пристигането си в Кюстендил, където в храм „Успение Богородично“ възглави света литургия по повод Сиропустна неделя. „Целта на поста е да се очистим от всичко онова, което ни пречи да изживеем радостта от възкресението“, каза патриархът пред миряните, събрали се в храма.

Той подчерта, че началото на Великия пост е свързано преди всичко с взаимно опрощаване. По думите му именно прошката освобождава човека от тежестта на осъдителността и създава вътрешна лекота, необходима за духовния подвиг. „Встъпваме в постите с взаимно опрощаване на греховете, като по този начин се разтоварваме от греха на осъдителността. Така с лекота можем да встъпим в подвига на поста и да станем причастници на радостта от прошката“, отбеляза той.

Сиропустна неделя е последният ден преди началото на Великия пост, когато се разрешава консумацията на млечни продукти, яйца и риба. От следващия ден започва най-дългият и строг пост в православния календар, който продължава до навечерието на Великден - Възкресение Христово. Този период е време за въздържание, молитва и преосмисляне на личния духовен път.

Духовното събитие в Кюстендил беше допълнено и от поклонението пред икона с частица от мощите на свети Гавриил Ургебадзе, която беше посрещната в храма предния ден - 21 февруари. Светинята ще остане за поклонение в града и днес, привличайки вярващи от региона.

