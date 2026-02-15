15 февруари идва със знаци за лятото и спомен за мъченическа вяра

15 февруари в народния календар е ден за знаци, забрани и грижа за добитъка, а в православния - памет на светци с драматична съдба. Предците ни са гледали към небето и двора, за да предвидят реколтата и времето, докато църквата възпоменава апостолски и мъченически подвиг. Денят съчетава практичната мъдрост на селото със строгия пример на вярата.

Народни знаци и предсказания за годината

По старо поверие времето на 15 февруари предвещава какво лято предстои. Ако сутринта има слана в деня на Свети апостол Онисим, това се приема като знак за богата реколта. Силният вятър вещае дъждовно лято, а спокойствието на добитъка в двора се тълкува като обещание за топла и ранна пролет.

Затова стопаните наблюдавали внимателно животните и небето. Денят не бил обикновен зимен ден, а своеобразна граница, през която се надничало към идващия земеделски сезон. Всяко движение, всяка промяна във въздуха се възприемала като знак.

Забрани, които пазят дома и имота

Традицията налага и редица ограничения. Не се позволява да се карате на добитъка, защото се вярва, че животното може да се разболее или да загуби сила. Не се работи на полето - денят се смята за неблагоприятен за земеделски труд.

Забранява се и вземането или даването на пари назаем, за да не се наруши финансовото благополучие през годината. Караници и пожелаване на зло също се избягват, защото според вярванията това може да донесе трудности и напрежение до края на сезона.

Обичаи за здраве и берекет

На този ден стопаните се стараят да нахранят добре воловете, кравите, овцете и конете, за да бъдат здрави и издръжливи през годината. Солта се счита за благословена и се смесва със фуража като защита срещу болести. В храмовете се отправят молитви за здравето на животните и за щедра реколта.

Жените изгарят стари метли, за да прогонят злите сили от дома. Огънят се възприема като очистителен знак, който символично затваря зимата и подготвя домакинството за новия земеделски цикъл.

Апостолът, който стана брат в Христос

Зад народните знаци стои и паметта на Свети апостол Онисим. Той бил роб на християнина Филимон от Колос, до когото Свети апостол Павел отправя своето Послание до Филимон. След като избягал и стигнал до Рим, Онисим срещнал апостола, приел християнството и станал негов духовен син.

По-късно Павел го изпратил обратно при господаря му със писмо, в което го моли да бъде приет вече не като роб, а като брат в Христос. Онисим впоследствие станал епископ във Византия и проповядвал Словото Божие. При император Траян - управлявал между 98 и 117 г. - бил арестуван и загинал мъченически, убит с камъни в Рим.

Подвигът на пустинника и мъченикът от Самосата

На този ден се почита и пустинник Сирийски, живял аскетично на планина близо до град Кир в Сирия. Въпреки тежка болест той носел вериги, хранел се веднъж дневно и непрестанно се молел. Според преданието получил дар на изцеление и власт над бесовете, а в дълбока старост мирно се оттеглил при Господа.

Църквата възпоменава и преподобни Евсевий, епископ на Самосата, който защитавал православното изповедание, утвърдено на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. Преследван от арианите, той бил многократно заточаван. Около 380 г. в град Доличин бил смъртно ранен от хвърлена керемида, като преди да издъхне простил на нападателката си.

