Рожден ден днес има футболна звезда

Рожден ден днес празнуват:

Валери Божинов, футболист

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог

Проф. Божидар Бояджиев, художник

Виргиния Здравкова, дизайнер

Проф. д-р Гарабед Минасян, икономист

Емил Гъргоров-Бадема, футболист, бивш национал

Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка

Росен Рашев-Рошпака, художник

Д-р Маринела Димова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ "Бургасмед"

Д-р Валя Петрова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ "Проф. Д. Ранев"-Пещера

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com