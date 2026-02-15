Рожден ден днес има футболна звезда

Рожден ден днес празнуват:
Валери Божинов, футболист
Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог
Проф. Божидар Бояджиев, художник
Виргиния Здравкова, дизайнер
Проф. д-р Гарабед Минасян, икономист
Емил Гъргоров-Бадема, футболист, бивш национал
Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка
Росен Рашев-Рошпака, художник
Д-р Маринела Димова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ "Бургасмед"
Д-р Валя Петрова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ "Проф. Д. Ранев"-Пещера
