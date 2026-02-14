Кой е бащата на Калушев - дълбоки връзки с Държавна сигурност

Георги Калушев, бащата на ламата от "Петрохан" Ивайло Калушев, е бил агент на българските специални служби поне до 1998 година - близо десетилетие след падането на комунизма в България.

Това показват данни на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, т.нар. комисията за досиетата.

Георги Калушев е станал агент на Държавна сигурност през 1972 година. Като първоначално е вербуван от външното разузнаване, което тогава е било в Първо главно управление на ДС. Тогава вербовката му е станала като асистент във Висшия икономически институт, днес УНСС. По някое време в кариерата си на агент на Държавна сигурност обаче Калушев е прехвърлен във Второ главно управление, където е било контраразузнаването. След 1990 година Второ главно управление на ДС бе наследено първо от Национална служба "Сигурност", а впоследствие от днешната ДАНС. Според картончето, открито от комисията по досиетата, това вербуване вероятно е станало през 1974 година, но със сигурност след това е продължил да сътрудничи и на вече демократичната служба НСС. За това свидетелства резолюция върху картончето на Георги Калушев, написана на ръка от 1995 година, пише "Лупа".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com