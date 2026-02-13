NOVA разкри. Неочаквани доказателства за хижа Петрохан

Ново развитие по случая „Петрохан“. NOVA разполага с част от материалите по разследването, сред които разпит на бивш член на организацията около Ивайло Калушев, както и показанията на Яни Макулев - баща на 15-годишното момче, чието тяло беше открито в кемпер край Околчица.

Един от разпитаните е 31-годишният В.А., бивш член на организацията. Той разказва, че се е запознал с Ивайло Калушев, когато е бил непълнолетен, и е живял с него около седем години, включително в Мексико. В показанията си твърди, че е имал сексуални контакти с Калушев.

„Първият ми контакт с Калушев беше, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам Н. и него. Тогава той за пръв път инициира сексуален контакт“, разказва той.

Мъжът обяснява още, че Калушев му е казвал, че самоубийството е „нещо много лошо“. По думите му, когато го попитал как би се самоубил, Калушев отговорил, че „би се гръмнал в главата с пистолет“.

В показанията се описва и йерархията в общността: „Йерархията в общността, в която живеехме беше, че Ивайло Калушев е ‘лама’ или ‘гуру’. За другите нямаше официални рангове. Думата на Ивайло Калушев беше закон, не се оспорваше никога, приемаше се за истина“, свидетелства мъжът.

Няколко пъти пред разследващите е давал показания и спелеологът Яни Макулев. В разпит от 10 февруари, след като става ясно, че синът му е убит, той заявява: „По отношение на самите видеозаписи на т.нар. "самоубийство" на тримата в хижата - имам съображения дали са истински или не.“

От показанията му става ясно, че е видял за последно сина си през ноември в хижа „Петрохан“. Тогава, по думите му, Калушев се похвалил, че е купил кемпера, с който планирали да пътуват из Европа.

Разследването по случая продължава.

