Сензационна новина разтресе Германия!

Германската политическа сцена е разтърсена от упорити слухове, че Ангела Меркел може да бъде издигната за президент на страната. Новината, разпространена първоначално от таблоида Bild, хвърля в истински ужас настоящия канцлер Фридрих Мерц.

Макар Меркел да се оттегли от активната политика през 2021 г., тя остава изключително популярна, а възможността кандидатурата ѝ да бъде предложена от партията „Зелените“ изглежда все по-реална.

За Мерц този сценарий е кошмарен. Отношенията между двамата са обтегнати още от 2002 г., когато Меркел го отстрани от лидерския пост в Бундестага.

Канцлерът отчаяно иска да номинира лоялна на него фигура (като Карин Прин или Юлия Кльокнер), за да подсигури позициите си, но популярността на Меркел може да обърка плановете му.

Ситуацията за Мерц се усложнява от рекордно ниския му рейтинг. Последните данни на института INSA показват драматичен спад:

Едва 23% от германците са доволни от работата му.

Цели 67% изразяват явно недоволство.

Алтернатива за Германия (AfD) излиза начело като водеща политическа сила с 26% подкрепа, изпреварвайки традиционните партии.

Изпреварващи ходове Въпреки че президентските избори са чак през февруари 2027 г., екипът на Мерц е толкова притеснен, че планира да обяви официалния кандидат на ХДС още в следващите седмици.

Страхът се засилва и от факта, че Ангела Меркел планира завръщане в публичното пространство – тя ще присъства на партийния конгрес на ХДС в края на февруари за първи път от години.

Изглежда, че „ерата Меркел“ може да получи своето неочаквано продължение, точно когато Мерц се бори за политическото си оцеляване

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com