Легендарна фигура от KISS се вбеси. На кого скочи

Фронтменът и съосновател на KISS Джийн Симънс отново отправи критики към Залата на славата на рокендрола заради включването на хип-хоп изпълнители сред приетите в институцията.

76-годишният музикант, въведен в Залата на славата заедно с KISS през 2014 г., направи изявлението в подкаста „LegendsNLeaders“. В разговора с водещия Бен Уайс Симънс постави под въпрос принадлежността на рап артисти към формат, създаден по идея да отличава рок музиката.

Повод за коментара стана признанието на 25-годишния водещ, че в младежките си години е слушал предимно музика, близка до хип-хопа. „Това не е моята музика. Хип-хопът няма място в Залата на славата на рокендрола, както нямат място и операта или симфоничните оркестри“, заяви Джийн Симънс. Той иронично попита защо например Нюйоркската филхармония не е част от институцията.

Музикантът изрази недоумение, че британската хеви метъл група Iron Maiden все още не е приета в Залата на славата, въпреки че продължава да разпродава стадиони по света, докато пионерът в хип-хопа Grandmaster Flash вече е сред отличените.

Симънс припомни и публичния си спор с рапъра Ice Cube. Според него аргументът, че хип-хопът носи „духа“ на рокендрола, не е достатъчен, за да бъде включван в същата категория. „Кога Led Zeppelin ще влязат в Залата на славата на хип-хопа?“, попита реторично той. По думите му музикалните жанрове съществуват, за да описват различен подход, а рапът по същество е словесно изкуство с ритмичен съпровод.

Темата за мястото на хип-хопа в Залата на славата на рокендрола не е нова. През 2016 г., когато легендарната група N.W.A. бе въведена в институцията, MC Ren използва сцената, за да отговори на предишни изказвания на Джийн Симънс, подчертавайки, че „хип-хопът е тук завинаги“. Коментарът бе възприет като реакция на интервю на Симънс за Rolling Stone от 2015 г., в което той заяви, че очаква „смъртта на рапа“.

