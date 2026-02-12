Защо Русия блокира WhatsApp

От WhatsApp заявиха, че руското правителство е предприело действия за „пълно блокиране“ на най-популярната услуга за съобщения в страната, като част от усилията за насърчаване на използването на ново, подкрепено от държавата приложение.

WhatsApp, собственост на Meta Platforms Inc., заяви в изявление в сряда, че от компанията правят всичко възможно, за да поддържат връзката с над 100-те си милиона потребители в Русия.

Съобщението дойде, след като Русия премахна техническите интернет записи, които свързват платформи като WhatsApp, YouTube и Facebook с техните основни IP адреси от националната система, според местни медийни доклади.

Тези записи действат като адресна книга за интернет, като показват на устройствата на потребителите къде да намерят дадено приложение или уебсайт. Без тях достъпът до услугите от територията на Русия е невъзможен, освен чрез виртуална частна мрежа (VPN).

През август Русия ограничи видео и гласовите разговори в WhatsApp, като забави и други функции, които вече работят единствено чрез VPN.

Кремъл оказва натиск върху руснаците да приемат държавно управляваното „суперприложение“ - Max, създадено по модела на китайското WeChat.

Това се случва, тъй като правителството е блокирало достъпа до чуждестранни приложения за съобщения, върху които властите имат по-малък контрол, след инвазията в Украйна през февруари 2022 г. Критиците на Max предупреждават, че то прави потребителите по-уязвими към наблюдение от руските служби за сигурност.

Освен обмен на съобщения, Max интегрира държавни услуги и позволява съхранение на документи, банкиране и достъп до други публични и търговски програми.

Държавни служители - от чиновници до учители - са били инструктирани да използват приложението, а дружествата за управление на имоти вече имат право да комуникират с живущите единствено чрез тази платформа.

Telegram, друго популярно приложение за съобщения, собственост на руския милиардер Павел Дуров, също е засегнато от мерките за ограничаване на достъпа.

Руският регулатор в областта на комуникациите - "Роскомнадзор", тази седмица ограничи достъпа до Telegram заради неспазване на руските закони, изискващи личните данни да се съхраняват на локално ниво. Русия блокира гласовите и видеоразговорите през Telegram още през август.

„Русия ограничава достъпа до Telegram в опит да принуди гражданите си да преминат към контролирано от държавата приложение, създадено за наблюдение и политическа цензура“, заяви Дуров в изявление на своята платформа. Услугата все още е достъпна чрез VPN.

Други западни приложения и услуги за комуникация, включително Snapchat на Snap Inc., FaceTime на Apple Inc., Discord, Viber и Signal, също са блокирани в Русия, което отваря пазара за Max.

