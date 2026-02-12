Русия прави сечено на Тръмп за Куба

Русия се готви да изпрати доставки на суров петрол и горива за Куба в близко бъдеще, съобщи вестник „Известия“, позовавайки се на руското посолство в Хавана, предаде Ройтерс. Новината идва на фона на задълбочаваща се енергийна криза на острова, където недостигът на горива вече засяга транспорта и авиацията. Москва определя ситуацията като „критична“ и обещава подкрепа. Геополитическото напрежение около Хавана отново се изостря.

Според публикацията се очакват доставки на суров петрол и петролни продукти от Русия „в близко бъдеще като хуманитарна помощ“. Последният подобен товар е бил изпратен през февруари 2025 г. и е възлизал на 100 000 метрични тона.

Куба изпитва сериозен недостиг на горива, след като САЩ предприе действия за прекъсване на доставките на петрол за островната държава. Хавана вече предупреди международните авиокомпании, че авиационно гориво няма да бъде налично - тревожен сигнал за задълбочаващ се срив в снабдяването.

До неотдавна Куба разчиташе основно на Венецуела за доставките си, включително на авиационно гориво. От средата на декември обаче островът не е получил нито суров петрол, нито рафинирани продукти от Каракас, след като САЩ блокира износа от южноамериканската страна.

Москва обвини Вашингтон в опити да „задуши“ кубинската икономика и изрази солидарност с Куба и Венецуела. Руската страна подчерта, че ще се противопостави на всякакъв вид военна намеса.

Междувременно руската Федерална агенция за въздушен транспорт „Росавиация“ съобщи, че авиокомпаниите „Россия“, част от групата „Аерофлот“, и „Нордуинд еърлайнс“ планират да върнат руските туристи от Куба и временно да преустановят дейността си, докато недостигът на авиационно гориво не бъде овладян.

Недостигът е част от по-широка енергийна криза, свързана с ограниченията в доставките на петрол. Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Куба представлява „необичайна и извънредна заплаха“ за националната сигурност на САЩ и заяви, че страната повече няма да получава петрол от Венецуела. Вашингтон заплаши също да наложи мита на държави като Мексико, ако продължат да доставят гориво на Хавана.

