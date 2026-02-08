Сгащиха в Дубай стрелеца срещу руския генерал

Опитът за покушение срещу високопоставен офицер от руското военно разузнаване прерасна в международна операция с арест, екстрадиция и демонстративно разпространени кадри. Руската Федерална служба за сигурност обяви, че предполагаемият пряк извършител на стрелбата срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев е задържан в Дубай и вече е върнат в Москва. Според руските власти разследването разкрива мрежа от съучастници, като издирването на организаторите продължава.

Арест в Дубай и обвинения за съучастници

Федералната служба за сигурност съобщи, че в рамките на съвместни действия с руското Министерство на вътрешните работи е установена самоличността на предполагаемите съучастници в опита за убийство. По данни на службата руският гражданин Виктор Васин е бил задържан в Москва, докато Зинаида Серебрицкая е напуснала страната и се е отправила към Украйна.

ФСС уточни, че с помощта на партньори от Обединените арабски емирства в Дубай е бил задържан Любомир Корба, определян като непосредствен извършител на нападението. Той е екстрадиран в Русия, а разследването срещу предполагаемите организатори продължава.

Стрелбата в Москва и наказателното дело

Опитът за убийство е извършен на 6 февруари в жилищен блок на Волоколамско шосе в северозападната част на Москва. По данни на следствието неизвестен нападател е прострелял генерал-лейтенант Владимир Алексеев с няколко куршума. Той е бил ранен и хоспитализиран, а Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконна търговия с огнестрелно оръжие.

Случаят беше определен като особено тежък заради статута на пострадалия, който заема ключова позиция в Главната дирекция на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Кадри от покушението и демонстративното връщане

Федералната служба за сигурност разпространи видеозапис от пристигането на Любомир Корба от Дубай. Той е бил докаран в Москва със самолет „Ембраер Легаси 650“, който е кацнал на летище Внуково. На кадрите се вижда мъж с маска, изведен от самолета и незабавно качен в микробус.

ФСС публикува и записи от камери за видеонаблюдение, заснели действията по време на покушението. Кадрите показват как извършителят влиза в жилищния блок, напуска сградата след стрелбата, изхвърля пистолет със заглушител в снежна преспа и захвърля чанта. След това се отдалечава с обществен транспорт, а по-късно е заснет и на летище.

