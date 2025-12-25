Русия обяви Каспаров за издирване! Заплашват го до 7 години затвор

Съд в Москва е издал заповед за арест на световноизвестния шахматист и политически активист Гари Каспаров по обвинение в „оправдаване на тероризма“, съобщи ТАСС. Според руските власти заповедта ще бъде приведена в изпълнение, ако Каспаров се завърне на територията на Русия или при евентуална екстрадиция.

Името на Каспаров беше включено в списъка на „чуждестранните агенти“, както и в регистъра на „терористите и екстремистите“ на Руската федерация няколко месеца след началото на войната в Украйна. Той е сред най-ярките и последователни критици на президента Владимир Путин и на руската военна офанзива, като след 2022 година живее извън страната и не се е завръщал в родината си.

Обвинението срещу него е формулирано като „публично оправдаване на тероризма с използване на информационно-телекомуникационни мрежи, включително интернет“ и предвижда ефективна присъда от 5 до 7 години лишаване от свобода. Каспаров от години е установил постоянния си дом в Ню Йорк, а през последните години прекарва и по няколко месеца годишно по адриатическото крайбрежие на Хърватия, на която притежава и гражданство.

