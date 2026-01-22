Край! Путин каза окончателната си присъда за Гренландия

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ситуацията около Гренландия не засяга страната му и не е предмет на руски интерес. Изявлението беше направено по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия, предаде ТАСС.

„Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга“, подчерта Путин и изрази увереност, че САЩ и Дания ще намерят решение помежду си. По думите му двете страни ще постигнат договореност без външна намеса. Руският президент направи и критична забележка към Копенхаген, като заяви, че Дания дълго време се е отнасяла към Гренландия като към колония, „доста строго, ако не и жестоко“, но добави, че този въпрос в момента едва ли интересува някого.

Путин коментира и хипотетичната възможност САЩ да „закупи“ Гренландия, ако подобна сделка изобщо беше възможна. Той направи паралел с покупката на Аляска от Русия през 19 век и заяви, че по негови изчисления цената на Гренландия би могла да бъде между 200 млн. и 1 млрд. долара. Руският държавен глава посочи, че площта на Гренландия е около 2,166 млн. квадратни километра – малко по-голяма от тази на Аляска – и изчисли, че при сравними исторически параметри стойността би била около 200-250 млн. долара, а при отчитане на цените на златото от онова време – до около 1 млрд. долара. „Мисля, че САЩ могат да си позволят и тази сума“, добави той.

В изказването си Путин засегна и ситуацията в ивицата Газа, като подчерта, че мирният процес трябва да допринесе за дългосрочно уреждане на палестинско-израелския конфликт. Според него решението трябва да се основава на съответните резолюции на Организацията на обединените нации и да отчита неотменимите нужди и желания на палестинския народ.

