Свят

Тръмп се обади на Путин. Разговаряха цял час

Ето какво си казаха

09 мар 26 | 22:31
2249
Мира Иванова

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на руския си колега Владимир Путин, за да обсъдят Иран и Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Кремъл, предаде БТА.

Телефонният разговор е продължил около час и е бил конструктивен - делови и искрен, съобщиха от Кремъл. Според официалното съобщение от Москва Тръмп за пореден път е изразил своята заинтересованост конфликтът в Украйна да приключи скоро.

На свой ред Путин е направил няколко предложения как да бъде приключен бързо конфликтът с Иран.

Автор Мира Иванова

