Обявиха новия лидер на Иран. Името се очакваше

Новият лидер на Иран вече е ясен и уви - не е изненада. Напротив! Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер в Иран. Вторият син на убития при израело-американските удари аятолах Али Хаменей, е на 56-годишна възраст. От основаването на Ислямската република през 1979 година, това е едва третият човек на поста - след аятоласите Хомейни и Хаменей.

Името на Хаменей като върховен лидер на Иран ще продължи, заяви Хосейнали Ешкевари - член на иранския Съвет на експертите, цитиран от Ройтерс.

„С мнозинство от гласовете човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей, е избран. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването приключи и скоро ще бъде обявено“, каза по-рано Ешкевари във видео, излъчвано по иранските медии.

Преди седмица ракетен удар в Техеран уби Али Хаменей и няколко членове на семейството му. Аятолахът беше на 86 години и евентуалния му заместник се обсъждаше още докато беше жив.

За фаворит беше сочен президентът Ебрахим Раиси, но той загина в катастрофа с хеликоптер преди 2 години. Синът на Али Хаменей също беше споменаван. Но се смяташе, че има съпротива сред аятоласите, защото ислямската революция свали от власт монархията и предаването на властта по наследствена линия би било грешен сигнал.

Предполага се, че Хаменей младши е избран по две причини - тежестта на фамилното му име и фактът, че враговете на режима убиха баща му, майка му и съпругата му. Това го приближава към категорията "жив мъченик", която аятоласите често използват за хора, понесли страдание в името на каузата.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че новият лидер "няма да издържи дълго", ако първо не получи неговото одобрение. "Той ще трябва да получи одобрение от нас", каза президентът пред ABC News.

