Тръмп се произнесе за новия лидер на Иран. Предупреждението!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че новият лидер "няма да издържи дълго", ако първо не получи неговото одобрение. "Той ще трябва да получи одобрение от нас", каза президентът пред ABC News.

"Ако не получи одобрение от нас, няма да издържи дълго. Искаме да сме сигурни, че няма да се налага да се връщаме след 10 години, когато няма да има президент като мен, който няма да го направи", допълни Тръмп.

Опасения за ядрената програма на Иран

"Не искам хората след пет години да трябва да се връщат и да правят същото отново — или още по-лошо, да им позволят да имат ядрено оръжие", посочи американският президент.

На въпрос дали би бил готов да одобри човек с връзки със стария режим, Тръмп отговори:

"Бих го направил - за да бъде избран добър лидер, да, бих го направил. Има много хора, които биха могли да отговарят на условията".

Твърдения за план на Иран в Близкия изток

Тръмп заяви още, че Иран е планирал да превземе целия Близък изток и намекна, че именно той е спрял тези планове.

"Те са хартиен тигър. Преди седмица не бяха хартиен тигър, мога да ви кажа. И щяха да нападнат. Планът им беше да атакуват целия Близък изток, да превземат целия Близък изток", каза той.

Тръмп също така не изключи възможността да бъдат изпратени специални сили, които да завземат обогатения уран на Иран.

