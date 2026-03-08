Драмата с пенсиите. Пощите проговориха

Пощите няма да затварят напълно на 9 март, когато започва раздаването на пенсиите. Това казват пощенски служители в групи за пенсии и ТЕЛК във Фейсбук.

Както "Стандарт" съобщи днес, от КНСБ обявиха, че на 9 март служителите в пощенските станции в цялата страна ще излязат на протест за по-високи заплати. Синдикатът заяви, че служителите ще отидат в 7.30 ч. на работните си места, но няма да обслужват клиенти.

Пенсиите в пощите се изплащат на 7-мо число, но когато то се пада в почивен ден, парите се дават в първия работен след него. Така пенсиите за март трябва да започнат да се изплащат от утре, 9 март. Това става по специален график, като първи са парите за най-възрастните. Плащанията са разграфени до 20-о число на съответния месец.

Цял ден днес има тревога и въпроси дали утре възрастните хора ще могат да си получат парите заради протеста на Пощите. В пощенските станции получават пенсиите си около 562 000 души.

Оказва се обаче, че протестът, там където го има, най-вероятно ще бъде само за около половин час. Има протест от 7.30 до 8 часа, но той няма да засегне по никакъв начин плащанията, казва потребител във фейсбук групата „ТЕЛК, НЕЛК, пенсии“.

„Аз работя в „Български пощи“ и не съм чувала, че ще стачкуваме“, включва се и друга служителка. Трета пуска съобщение, от което става ясно, че Синдикалната федерация на съобщенията организира протестна акция при започване на работа в понеделник.

Указано е как ще се проведе акцията и какви протестни табели могат да се разпечатат. Участието е по желание. От КНСБ обаче продължават да призовават пенсионерите да не ходят в пощите на 9 март. Синдикатът дори поиска допълнителна охрана от полицията на пощенските станции в началото на идната седмица заради постъпили сигнали, че ще има напрежение.

Причината за протеста е, че пощите са били подминати от 5-те процента увеличение на заплатите в бюджетния сектор, заложено в удължителния закон за бюджета. Това е така, защото те получават субсидия, а повече пари по тази линия не били предвидени. Сега предстои приемането на втори удължителен бюджет в парламента и това е причината КНСБ да постави точно в този момент исканията на масата.

„Очакваме субсидии към пощите, така че да се осигури възможност за увеличение на работните заплати с 5%, каквото е увеличението в другите обществени сектори, но „Български пощи“ бяха подминати. Близо 80% от хората там работят на минимална заплата“, каза Капитанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com