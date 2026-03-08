Изключително важна новина за пенсиите на българите

Пенсиите и всички социални плащания са напълно гарантирани и няма риск за тях дори ако до 1 юли не бъде приет редовен държавен бюджет. Това увери служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в интервю за БНТ. По думите му системата е защитена със закона и българските граждани не трябва да се притесняват за доходите си.

Как са гарантирани плащанията

Министърът обясни, че дори при липса на нов бюджет законът гарантира нормалното функциониране на държавните системи.

„Дори и да не се приеме удължителният бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания. Всички те са гарантирани със Закона за публичните финанси. Член 87 казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне по никакъв начин“, заяви Хасан Адемов.

Той подчерта, че средствата за пенсии и социални помощи са защитени и ще бъдат изплащани без прекъсване.

Какви увеличения се предвиждат

Социалният министър посочи и конкретните параметри на планираните увеличения, които трябва да влязат в сила от 1 юли.

„Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава със 12,6%. Гарантиране на линията на бедност – тя става 390 евро, увеличението е със 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро“, обясни Хасан Адемов.

Той допълни, че осъвременяването на пенсиите също е предвидено.

„Тези социални плащания са абсолютно гарантирани. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%“, каза още Адемов.

Без злоупотреби със социалната политика

Министърът подчерта, че социалната система няма да бъде използвана за политически цели, особено в предизборна среда.

„Всички европейски програми – „Заетост“, „Топъл обяд“, „Личен асистент“, „Домашен помощник“ – са за всички български граждани, независимо от тяхната партийна принадлежност. Ние от МТСП сме заявили нулева толерантност към злоупотреби“, заяви Хасан Адемов.

По думите му екипът на министерството обикаля страната, за да следи за прозрачност при разходването на средствата.

„Няма да позволим по никакъв начин интервенции със инструментите на социалната политика да се моделира и контролира определено политическо поведение“, подчерта социалният министър.

Строги мерки при нарушения

Адемов предупреди, че при установени злоупотреби ще се реагира твърдо.

„Там, където установим сериозни нарушения или колаборация на местната власт и социалните служби, ще реагираме изключително строго и адекватно. Ще вземем всички мерки, за да приключим това грозно явление – купуване на гласове със инструментите на социалната политика“, заяви той.

Министърът допълни, че държавата ще предприеме и допълнителни мерки за подкрепа на уязвимите групи във връзка със предстоящото въвеждане на еврото.

