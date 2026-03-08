България прибира още сънародници от Близкия изток

Евакуацията на български граждани, блокирани в страни от Близкия изток заради военните действия, продължава и днес. На Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София се очаква всеки момент да кацне самолет от Дубай. През нощта, по данни от сайта на летището, в 2:35 часа вече е кацнал друг полет от Дубай, но засега няма подробна информация за пристигналите пътници.

Паралелно със това българската авиокомпания „Гъливеър“ подготвя чартърен полет от Малдивите. Самолет с 326 места трябва да излети днес в 21 часа местно време от летището в Мале, като се очаква да пристигне в България рано сутринта на 9 март.

В същото време усилията на Кризисния щаб към Министерството на външните работи са насочени към извеждането на български граждани от Кувейт, Катар и Бахрейн. Задействан е план те да бъдат транспортирани по три сухопътни маршрута през границата със Саудитска Арабия и събрани в столицата Рияд, откъдето се подготвя специален полет за прибирането им у нас.

От външното министерство междувременно отправиха и предупреждение към българските граждани да избягват всякакви пътувания до Ливан. Намиращите се в страната наши сънародници са призовани да я напуснат възможно най-скоро, като се възползват от всички налични и безопасни възможности за излизане от региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com