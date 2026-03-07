Рязка промяна с шофьорските книжки. Нови правила и цени

Рязка промяна с шофьорските книжки. Цените полетяха. Между 900 и 1100 евро струват шофьорските курсове във Варна, а поскъпването се дължи главно на сервизната поддръжка на автомобилите. Това обобщиха за радио Варна автоинструкторите Радослав и Павлина Разцваркови. Повишението на таксите за обслужване и гражданска отговорност неминуемо води до ръст в цената. Въпреки че някои предлагат курсове с по-ниска себестойност, това води до компромис с качеството на подготовката на водачите, коментираха още Разцваркови.

В същото време Министерството на транспорта предлага мащабни промени в наредбата за обучение на нови шофьори. Промените вече са публикувани за обществено обсъждане. Те предвиждат сериозни изисквания към курсистите и автошколите. Основната цел на новите текстове е подобряване на пътната безопасност.

Едно от основните предложения е задължително каране по тъмно в точно фиксирани часови интервали. Досега нощното кормуване беше част от програмата, но без конкретни часове. Това позволяваше на много инструктори да заобикалят правилата. Сега се въвеждат стриктни времеви рамки според сезона.

За периода от ноември до януари нощното шофиране е между 18:30 и 6:30 часа. От февруари до април обучението по тъмно започва от 20:30 часа. През летните месеци от май до юли кормуването се осъществява между 22:00 и 5:00 часа. През периода от август до октомври началният час е фиксиран на 21:00 часа. Тези графици ще подготвят младите шофьори за реални условия при ограничена видимост.

Друга ключова промяна гласи, че курсът трябва да приключи успешно в рамките на две години. Ако кандидатът не премине изпитите в този срок, той започва обучението отначало. Мотивът е, че законите в транспорта се променят често. Знанията на кандидатите трябва да бъдат винаги актуални. Това правило не важи за учениците в професионалните училища за шофьори.

Учениците в професионални гимназии ще започват курс за категория „В“ на 17 години. Обикновено обучението стартира три месеца преди пълнолетие. За тези училища срокът се удължава на една година. Решението изчиства досегашен пропуск в образователната система. Учениците в 11-и и 12-и клас вече ще могат да посещават задължителните практически часове.

Контролът върху провеждането на часовете се затяга значително. Местоположението на преподавателите ще се следи автоматично чрез GPS. Контролните органи засякоха нарушения при електронните дневници. Инструктори отразяваха присъствие, без да са в учебния кабинет. Вече се въвеждат специфични технически изисквания към устройствата. Те трябва да имат Android 11 или iOS 15. Задължителна е предната камера и активният GPS модул.

Кандидатът ще се подписва в картона в началото и края на всеки час. Това гарантира преминаването на целия курс. Ръчното вкарване на данни се ограничава до три пъти. Причината може да бъде само технически проблем или липса на интернет. Промените пресичат практиките за заобикаляне на електронната система.

Бъдещите мотористи също ще имат нови задължения. Кандидатите за категория „А“ задължително носят предпазна екипировка по време на цялото обучение. Каските и ръкавиците вече ще се изискват при всеки практически час. Досега те бяха задължителни само за самия изпит.







