Прекрасно време за дълъг период ни обеща проф. Рачев

Слънчево ще бъде времето за празника на дамите. На 8 март ще преобладава слънчево време, а сутринта в отделни райони в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла, прогнозират от Националния институт по хидрология и метеорология.

През целия уикенд ще се радваме на хубаво време. И днес ще бъде предимно слънчево, а след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.

Условията за зимни спортове в планините са чудесни. Предишните дни навсякъде валя много хубав мокър сняг. Понатрупа и условията са перфектни“, казва климатологът проф. Георги Рачев.

В неделя огромен антициклон „ще заеме“ цяла Европа. В следващите 7-10 дни ни очаква доста скучно от метеорологична гледна точка време – сутрин някоя дребна мъгла, леко хладно, а на обяд хубаво, топло и слънчево време“, каза пред bTV специалистът.

