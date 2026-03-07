БГ випове се качили в полупразни самолети, останалите висят

"Емирейтс" информира, че всички полети от и до Дубай са спрени до второ нареждане, според публикация в Екс на националния авиопревозвач на Обединените арабски емирства, цитирана от Ройтерс, както съобщихме по-рано.

Виктория Делева, която е на екскурзия в Дубай, разказва за проблемите при качването на правителствените полети: „Една жена от нашата група получи имейл да се яви за полета в петък вечер, но не фигурираше в списъка. Не излетя и никой не можа да ни обясни защо. В същото положение бяха още 5-6 човека", пише dariknews.bg

Според туристите списъците се изготвят от Външното министерство и не са точни, а някои "важни фигури" се качили на полупразни самолети, което предизвиква недоволство сред останалите пътници.

В Катар Адриана Михайлова разказва, че групата ѝ се е насочила към Саудитска Арабия, тъй като не са получили информация как ще бъдат евакуирани. „Все още сме в Катар и не знаем какво ще се случи утре. Мъжът ми е германец с швейцарско гражданство - от посолствата на двете страни ни казаха да се оправяме сами. Полети от тях няма да има“, споделя тя. Туристите изразяват страх заради ракетните атаки в региона, където се намира и най-голямата база на САЩ.

Йорданка, друга българка в Катар, казва: „Ден с ден не си прилича. Стоим си там живи и здрави, но ситуацията остава напрегната.“

