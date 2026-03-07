8 дни война: Ситуацията излиза извън контрол

Президентът Доналд Тръмп заяви пред CNN в петък, че ръководството на Иран е „кастрирано“ и че търси ново ръководство, което ще се отнася добре към Съединените щати и Израел, дори ако това е религиозен лидер и не се превърне в демократична държава.

„Иран не е същата страна, която беше преди седмица. Преди седмица те бяха могъщи, а сега наистина са кастрирани“, каза той пред CNN в кратко, но широкообхватно телефонно интервю.

В този разговор той също така каза, че Куба ще падне „доста скоро“ и добави, че възнамерява да възложи темата на държавния секретар Марко Рубио. „Ще изпратя Марко там и ще видим как ще се развият нещата. В момента сме съсредоточени върху този конфликт, но имаме време. Куба е готова – след 50 години“, заяви той, като подчерта, че в момента основният приоритет на администрацията му остава войната с Иран.

Измина седмица, откакто САЩ и Израел започнаха войната си с Иран, предизвиквайки по-широк конфликт в Близкия изток, за който Организацията на обединените нации предупреждава, че може да излезе извън контрол.

„Безусловна капитулация“: Тръмп заяви, че няма да има сделка с Иран, освен „безусловна капитулация“, но не изложи конкретни искания. Той също така каза пред CNN, че не е загрижен дали Иран ще стане демократична държава, стига новият лидер да се отнася добре със САЩ и Израел.

Апел на ООН: Генералният секретар на ООН призова за сериозни дипломатически преговори за спиране на боевете, предупреждавайки, че „ситуацията може да излезе извън контрол“.

Предупреждение към Европа: Ирански министър предупреди в петък, че ако някоя от европейските страни се присъедини към атаките на САЩ и Израел срещу Иран, те ще станат „мишени“ за отмъщение.

Атака срещу Иран: САЩ са ударили над 3000 цели в Иран през последната седмица, според Централното командване. Израел започна „широкомащабна вълна от атаки“ срещу Техеран в ранните часове на събота, като бяха съобщени експлозии в източните и западните части на столицата. Кадрите показват как летище Мехрабад в Техеран се запалва.

Масово разселване: Заповедите за евакуация и ударите на Израел в Ливан са разселили близо половин милион жители, според оценки на Норвежкия съвет за бежанците. Официалните данни сочат, че около 100 000 са в правителствени приюти, но това вероятно е малка част от реалната цифра.

Израел под обстрел: Иран и Ливан отвръщат на огъня по Израел. Служители на CNN в Тел Авив станаха свидетели на експлозии в небето в ранните часове на събота. А в петък осем израелски войници бяха ранени от огън на Хизбула, според израелските отбранителни сили.

Хотел в Кюрдистан: Часове след като посолството на САЩ в Багдад предупреди американците да напуснат Ирак, заявявайки, че хотелите в Иракски Кюрдистан могат да бъдат обект на атаки от проирански милиции, дрон експлодира близо до хотел в Ербил. Проиранска ислямистка бойна група пое отговорност, предупреждавайки американските войски и изпълнители, че ще продължи да атакува хотели в цялата страна.

Страни от Персийския залив: Саудитска Арабия прихвана множество ирански дрони и ракета в събота, а в Бахрейн се задействаха сирени рано сутринта. Междувременно Кувейт и Обединените арабски емирства се сблъскаха с още ирански атаки в петък. Много от тези богати, относително стабилни държави от Персийския залив се опитват да избегнат хаоса и осъдиха ударите на Иран. Въпреки че всички те са домакини на американски военни бази, те подчертават, че не са позволили на САЩ да използват територията им за извършване на атаки.

