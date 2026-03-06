Хиляди започнаха да бягат, след като Израел заповяда на цели квартали на Бейрут да напуснат домовете си. Колони от автомобили се извиха в Южен Бейрут. Това е районът на ливанската столица, контролиран от групировката „Хизбула”. Има различни оценки колко са жителите на тези 4 квартала. Най-консервативната е 300 000, но някои медии говорят за 700 000.

За първи път израелските военни нареждат масова евакуация в чуждата страна. Преди се е случвало те да предупреждават хора да напуснат определени сгради, които ще ударят. Говорителят на Израелската армия каза на арабски език: „Спасете живота си и се евакуирайте незабавно. Движението на юг е забранено. Ще ви информираме за безопасното време за връщане по домовете ви”.

Няма съобщения за жертви.

„Армията на отбраната започна вълна от въздушни удари, насочени към терористичната инфраструктура на Хизбула в южните предградия на Бейрут“, заяви още говорителят на Израелските отбранителни сили (IDF) по X. След издаването на заповедите за евакуация по основните пътища на север и юг се образуваха задръствания, тъй като паникьосани жители се опитваха да се изтеглят след безпрецедентната обща заповед, обхванала целия район.

