60 българи в тревога! На своя сметка в Дубай, страх ги е от ескалация

Oколо 410 българи са успешно евакуирани до този момент от зоната на конфликт в Близкия изток. Предстоят още полети, очакват се такива и през днешния ден.

Антон Стойков е част от група от 60 българи в Дубай, които е трябвало да се приберат на 2 март, но все още очакват информация за това кога действително могат да отлетят за България, съобщава bTV.

„Вече трети-четвърти ден очакваме евакуация, очакваме полети. Няколко евакуационни полети вече се осъществиха, но не сме наясно по какви критерии се определят тези, които летят с тях“, коментира той.

Българската група в хотела е около 60 души. От рецепцията са посочили, че 25 стаи са използвани от българи.

„Първото съобщение получихме на 28 февруари, в началото на конфликта. Снощи също имаше подобно съобщение за евентуална опасност, с предупреждение да не излизаме на открито. Като цяло обстановката е що-годе спокойна. Голямото ни притеснение е да не настъпи някакво прекалено усложнение, което би затруднило нашето прибиране в страната“, коментира Антон Стойков.

Групата няма яснота и за това какви са критериите, по които се решава кои българи ще излетят и кои ще чакат там на място.

Антон Стойков обясни, че са имали среща с консула в Дубай, който е обещал съдействие, както и среща с туроператорските фирми, чрез които са пристигнали там.

Очакваме поредния евакуационен полет. След определения престой, който имахме, разходите вече са за наша сметка. Туристическите компании поемат три нощувки в хотела, те вече свършиха. Някои от нас имат отложени полети. Надяваме се те да се осъществят. Разбира се с много по-късна дата. Надяваме се всички на по-бърза евакуация“, коментитра Антон Стойков.

