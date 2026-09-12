Задължително направете тези неща, когато влезете в хотелска стая
Отделете няколко минути за бърз оглед, преди да разопаковате багажа си
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Отделете няколко минути за бърз оглед, преди да разопаковате багажа си
Строи се най-моделен комплекс, чакат се богати туристи
Такова нещо не им се е случвало никога
Футуристичната Residencia в Атакама место тайни агенти приютява астрономите, които изучават Вселената
Щетите са за над 15 000 евро, предупреждавах организаторите, каза собственикът на хотел "Пирин"
Издадена е заповед за преустановяване на дейността на кухненския блок
Почивката не е нужно да бъде избор между удоволствието и активния начин на живот
Той получи впечатляващ резултат от 99,58 точки от 100 възможни в класацията на Travel + Leisure
Каква е обявената цена на продажбата
Разследват се няколко версии
Засега няма официална информация от властите дали има жертви или ранени
Пристигнал от Чехия на 23 юни
Братя Диневи се отказват от събарянето
Изкуствен интелект, който приема резервации в реално време
64-годишен украинец почина в болница, след като му прилошало при възобновения пожар и гъстия черен дим
Първоначално е съобщено за горяща стая в хотела.
Как се е създала напрегнатата ситуация
Следващата локация за продукцията е в Неа Макри, област Атика
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Героите й винаги се забавляваха, а тя показваше фино социалната несправедливост