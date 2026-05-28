Пламна хотел в Слънчев бряг, има евакуация

Гори хотел в курорта Слънчев бряг.

От Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Бургас съобщиха за БТА, че сигналът за пожара е подаден около 16:52 ч.

Първоначално е съобщено за горяща стая в хотела. Изпратен е противопожарен екип.

При пристигането си на място, огнеборците вероятно ще пристъпят незабавно към евакуация на хората от сградата, след което ще прецени дали е необходимо изпращането на допълнителни автомобили, казадиректорът на РСПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев.

Според първоначалната информация хотелът, в който e избухнал пожарът, се намира до хотел "Маджестик".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com