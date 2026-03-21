Заради войната в Иран! Изтребители пазят световен курорт

Плажовете на Шарм ел-Шейх се пазят от изтребители, които прелитат над курорта. Това съобщават туристи, завърнали се от Египет, в социалните мрежи.

Полетите на военните самолети се появяват в небето над плажове и хотели по няколко пъти на ден.

Изтребителите МиГ-29 на египетските ВВС излитат от военната база, която е наблизо и летят точно над плажовете на Шарм ел-Шейх заради войната в Близкия изток, разказва потребител в Телеграм.

Туристите се стряскат от силния шум, но местните оператори обясняват полетите с необходимостта от патрулиране на въздушното пространство заради напрегната ситуацията в региона и последните събития в Близкия изток, добавя туристът.

Полетите се изпълняват повече от седмица, но през последните дни зачестили.

Имало туристи, които обмисляли възможността да се върнат у дома по-рано, но повечето оставали до края на планираната почивка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com