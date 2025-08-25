Ужас в Приморско! Счупен череп на летовник

58-годишен мъж е със счупен череп след скок в морето край Приморско.

Това става ясно от днешната полицейска сводка на Областната дирекция на МВР.

Случаят е от вчера, когато около 16 ч. в Районното управление в Приморско е получено съобщение за инцидент в района на Южния плаж в града, в близост до заведение "Луксор".

Летовникът от Бухово си е ударил главата в дъното при скок в морето, след което е изпаднал в безсъзнание. Когато е бил изваден от водата, му е оказана първа долекарска помощ.

Бил е откаран в болница с черепна фрактура и счупен шиен прешлен. Настанен е за лечение в болница "Сърце и мозък" в Бургас.

