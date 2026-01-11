Кмет направи нещо важно, десетки му благодарят

Кметът на село Червена вода Владимир Димитров организира спешна помощ за хора, блокирани от снега в района на лесопарк "Липник" (Текето). За бързата реакция съобщиха потърпевшите, които са били изведени успешно от снежния капан, пише "Дунав мост".

Мадлен Христова, една от блокираните в района, изрази публична благодарност към кмета за неговата намеса.

"Изказваме своята искрена благодарност към кмета на с. Червена вода - Владимир Димитров, за бързата реакция, човечността и оказаната навременна помощ", сподели Христова.

Според разказа на гражданите, именно действията на кмета са задействали процеса по изпращане на необходимата техника, която да пробие пътя и да изтегли закъсалите автомобили.

