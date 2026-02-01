Общество

Снежната буря! Затворени проходи и кошмар на пътя

515 снегорина са на терен

01 фев 26 | 16:57
Мира Иванова

Зимата се завърна категорично в България. Сняг вали в почти цялата страна, а в планинските райони валежите са интензивни. По данни на АПИ над 515 снегорина работят по републиканската пътна мрежа, като обработват настилките и поддържат проходимостта при зимни условия.

Затворени и ограничени проходи

Заради обилен снеговалеж и снегонавявания три ключови прохода са затворени за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета:

  • „Рожен“ – област Смолян

  • „Превала“ – област Смолян

  • „Печинско“ – област Смолян

Ограничения има и по други важни направления:

  • Предела (II-19 Симитли – Разлог) – ограничено движение на ТИР-ове

  • Юндола – Разлог (II-84) – ограничено

  • Велинград – Юндола (II-84) – ограничено

  • Белово – Юндола (III-842) – ограничено

  • Троянски проход – ограничено движение на МПС над 12 т

През „Превала“ и „Пампорово“ преминаването е задължително с вериги.

Инциденти и драматични ситуации

  • В района на Банско дърво пада върху автомобил – шофьорът е леко пострадал. Пътят към ски зоната е временно затворен заради падащи клони.

  • В Северозападна България силният вятър и навяванията затрудняват работата на аварийните екипи. Създаден е кризисен щаб.

  • В някои планински райони има закъсали автомобили, включително снегорин на „Петрохан“, по данни на очевидци.

Метеорологична обстановка и прогноза

НИМХ предупреждава за интензивни снеговалежи и виелици, особено в Западна и Централна България. Очаква се валежите да продължат и да се засилят в следващите часове.

Вятърът в Източна България достига силни пориви, което допълнително влошава видимостта и създава условия за навявания.

Работа на институциите

  • 515 снегорина са на терен и работят в денонощен режим.

  • АПИ предупреждава, че при нужда ще затваря отделни участъци за обработка с инертни материали.

  • Ситуационният център на АПИ работи 24/7 и обобщава данните за пътната обстановка.

Призив към шофьорите

АПИ апелира:

  • да се пътува само с автомобили, подготвени за зимни условия

  • да се кара съобразено със ситуацията

  • да не се предприемат рискови маневри

  • да не се изпреварва снегопочистваща техника

Блокирането на движението от неподготвени автомобили затруднява работата на снегорините и създава опасност за всички участници в движението.

Зимата показа истинския си характер – с обилен сняг, силен вятър и сериозни предизвикателства за инфраструктурата. Докато снегорините работят на пълен капацитет, а аварийните екипи възстановяват електрозахранването, институциите призовават за повишено внимание и отговорност на пътя.

Автор Мира Иванова

