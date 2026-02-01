Снежната буря! Затворени проходи и кошмар на пътя

Зимата се завърна категорично в България. Сняг вали в почти цялата страна, а в планинските райони валежите са интензивни. По данни на АПИ над 515 снегорина работят по републиканската пътна мрежа, като обработват настилките и поддържат проходимостта при зимни условия.

Затворени и ограничени проходи

Заради обилен снеговалеж и снегонавявания три ключови прохода са затворени за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета:

„Рожен“ – област Смолян

„Превала“ – област Смолян

„Печинско“ – област Смолян

Ограничения има и по други важни направления:

Предела (II-19 Симитли – Разлог) – ограничено движение на ТИР-ове

Юндола – Разлог (II-84) – ограничено

Велинград – Юндола (II-84) – ограничено

Белово – Юндола (III-842) – ограничено

Троянски проход – ограничено движение на МПС над 12 т

През „Превала“ и „Пампорово“ преминаването е задължително с вериги.

Инциденти и драматични ситуации

В района на Банско дърво пада върху автомобил – шофьорът е леко пострадал. Пътят към ски зоната е временно затворен заради падащи клони.

В Северозападна България силният вятър и навяванията затрудняват работата на аварийните екипи. Създаден е кризисен щаб.

В някои планински райони има закъсали автомобили, включително снегорин на „Петрохан“, по данни на очевидци.

Метеорологична обстановка и прогноза

НИМХ предупреждава за интензивни снеговалежи и виелици, особено в Западна и Централна България. Очаква се валежите да продължат и да се засилят в следващите часове.

Вятърът в Източна България достига силни пориви, което допълнително влошава видимостта и създава условия за навявания.

Работа на институциите

515 снегорина са на терен и работят в денонощен режим.

АПИ предупреждава, че при нужда ще затваря отделни участъци за обработка с инертни материали.

Ситуационният център на АПИ работи 24/7 и обобщава данните за пътната обстановка.

Призив към шофьорите

АПИ апелира:

да се пътува само с автомобили, подготвени за зимни условия

да се кара съобразено със ситуацията

да не се предприемат рискови маневри

да не се изпреварва снегопочистваща техника

Блокирането на движението от неподготвени автомобили затруднява работата на снегорините и създава опасност за всички участници в движението.

Зимата показа истинския си характер – с обилен сняг, силен вятър и сериозни предизвикателства за инфраструктурата. Докато снегорините работят на пълен капацитет, а аварийните екипи възстановяват електрозахранването, институциите призовават за повишено внимание и отговорност на пътя.

