Това не се е случвало! Сняг до четвъртия етаж

Независимо че са свикнали на най-сурови условия, тази люта зима се оказа непосилна и за най-калените хора на планетата – в Камчатка.

Там животът е спрял от седмица, снегът надхвърля 5 метра, а на места стига до четвъртия етаж на блоковете.

Спешните екипи копаят тунели в снега, за да достигнат до възрастни хора, заседнали в домовете си.

Огромните снежни купчини, които се образуваха по покривите по време на урагана, започнаха да падат и убиха вече петима.

В столицата на Камчатка, Петропавловск, училищата от седмица са затворени, общественият транспорт не работи.

По-възрастните хора казват, че такъв ужас никога не са преживявали.

