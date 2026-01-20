Невиждана катастрофа! 100 коли се нанизаха ВИДЕО

Невиждана катастрофа в северния американски щат Мичиган. Служители на реда заявиха, че работят по разчистването на пътищата след мащабен пътен инцидент със 100 превозни средства. Катастрофата е станала на заснежени пътища.

Полицията на щата съобщи за множество ранени при катастрофата, но без загинали, след като големи камиони и превозни средства се сблъскаха на магистрала I-196, при което много превозни средства излязоха от пътя заради образувалата се поледица, предаде БГНЕС.

Инцидентът в понеделник сутринта, 19 януари, включваше 30-40 полуремаркета, блокиращи натоварения междущатски път, който остана затворен часове по-късно.

Длъжностни лица призоваха шофьорите да намалят скоростта при „коварните“ условия, като зимната буря продължаваше да навалява сняг в региона, а температурите се очакваше да паднат до -22 градуса по Целзий, включително със студен вятър.

Националната метеорологична служба (NWS) съобщи, че през нощта се очакват „сняг и снежни бури“ с натрупвания до 10 см, което ще доведе до общото количество натрупан сняг от 35,5 см за части от югозападен и западната част на централен Мичиган. „Пътуването в района не се препоръчва“, се казва в изявление на NWS.

Drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in Michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area.🙄 pic.twitter.com/ar5sIvrJEr — XVideoViral (@XVideoViral) January 20, 2026

