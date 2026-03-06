Белия дом обяви колко време му трябва за Иран

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран".

Това заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Ройтерс". Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.

"От четири до шест седмици трябват, за да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com