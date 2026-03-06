Свят

Белия дом обяви колко време му трябва за Иран

И допълниха колко запаси от оръжия имат

06 мар 26 | 22:45
5788
Стандарт Новини

САЩ имат достатъчно оръжейни запаси, с които да посрещнат нуждите на военната си операция в Иран".

Това заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Ройтерс". Тя поясни, че предстои американският президент Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещнат с фирми от отбранителната индустрия.

"От четири до шест седмици трябват, за да приключим операциите в Иран", добави тя, като отбеляза, че "САЩ се движат уверено към установяването на пълен контрол върху иранското въздушно пространство".

Автор Стандарт Новини
2 Коментара
chovek
преди 11 часа

запаси от оръжия имат za ne poveche ot 1 mesetch Tova e istinata.

Американец
преди 7 часа

Това Путин ли ти го прошепна? Не се притеснявай бомби имаме всякакви, ако се наложи, ще си направим нови. Само бизнеса да върви :0

