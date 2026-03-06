Гърция обеща: Ще пазим България

Гърция увери България, че окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов проведе телефонен разговор с министъра на отбраната на Република Гърция Никос Дендиас.

По-рано днес министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА, съобщи, че Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия.

По време на разговора е обсъдено обявеното от НАТО повишаване на готовността на противовъздушната отбрана на Югоизточния фланг. В този контекст Атанас Запрянов поиска подкрепа от гръцка страна и получи уверение, че Гърция ще окаже помощ за противоракетната защита на България със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. В зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

В съобщението е допълнено, че министрите са обсъдили ситуацията в Близкия изток и рисковете за региона от ескалацията на военния конфликт. Двамата са изразили дълбока загриженост от развитието на военните действия и са подчертали, че е необходимо незабавно да се подкрепят усилията за постигане на мир. Министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас ще посети София по покана на Атанас Запрянов, пише още в съобщението.

В четвъртък, след заседанието на Съвета по сигурност към Министерския съвет Атанас Запрянов съобщи, че служебното правителство е в контакт с НАТО. Той каза, че днес ще има северноатлантически съвет, който ще разглежда темата за противовъздушната отбрана. Ще се увеличи и готовността на системата за противоракетната отбрана на НАТО, като България ще отправи искания и за допълнително усилване, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост от още по-голямо гарантиране на противоракетната и противовъздушната отбрана, каза още Атанас Запрянов.

Той поиска свикване на Съвет по сигурността заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март. Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) на 4 март министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. Отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com