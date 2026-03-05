Животът става песен за 3 зодии до края на март

Началото на март може да бъде изпълнено с много несигурност, тъй като Меркурий е в неблагоприятно положение и ретрограден, но за три зодиакални знака животът значително се подобрява преди края на месеца.

Венера навлиза в Овен на 6-ти - така необходима почивка от водната енергия, която може да ни е подтикнала да изследваме дълбините на своите емоции. Юпитер става директен на 10-ти, като ни дава повече насоки. Нещата наистина започват да се променят към по-добро след Новолунието на 18-ти, което ни помага да поправим това, което може да не сме успели да постигнем по време на престоя на Сатурн в Риби. Слънцето навлиза в Овен на 20-ти, а Меркурий става директен същия ден, което ни дава сила и ни носи много повече надежда и посока. Накрая Венера влиза в Телец на 30-ти, подготвяйки ни за ново начало и показвайки ни как да внесем повече любов в живота си.

1. Овен

Ако сте били в застой, Овни, животът става много по-добър преди края на март, когато Слънцето навлиза във вашия знак. Сатурн във вашия знак може да е направил нещата малко по-мрачни, но сезонът на Овена ви показва, че вие сте капитанът на своя кораб.

Сезонът на Рибите се усещаше по-замъглен от всякога с ретроградния Меркурий, но сега, когато планетата на комуникацията е директна, тя премахва пречките, причинени от недоразумения. Това е и транзит, който ви помага да оцените своите цели и мечти, като същевременно ви кара да се чувствате много повече в свои води. Отново започвате да действате смело, защото се чувствате по-уверени и готови да се освободите от всичко, което ви задържа.

Свържете се със своята енергия и сила този месец. Не се ограничавайте, но бъдете методични в решенията си. Сезонът на Овена разпалва огъня във вас. Той ви позволява да вземете инструментите си, да укрепите бронята си и да водите. Това не е месец за битки или спорове. Работете с другите, бъдете стратегически настроени и слушайте насоките и конструктивната критика на хората, които са ваши ментори и които уважавате.

2. Близнаци

Меркурий става директен на 20-ти, Близнаци - в същия ден, когато Слънцето навлиза в Овен. След тази енергийна промяна животът ви значително се подобрява и се усеща като пробуждане след затъмнението в началото на месеца. Като променлив знак, ретроградният Меркурий може да е донесъл много предизвикателства, но сега можете да се върнете на правилния път с повече яснота и посока.

Силното влияние на Слънцето носи мощна динамика, която ви помага да постигнете отлични резултати в работата. Това е период, в който трябва да се захванете сериозно с делата си и да излезете от застоя, тъй като се чувствате преобразени и готови да се борите за победа. Подгответе се за повече умствена енергия, защото задачите, които преди са ви изтощавали, сега стават по-постижими.

Докато интелектът ви започва да блести, кръгът ви от приятели се разширява. Хората, които се грижат за вас, ви насърчават и повишават самочувствието ви. Венера в Овен оказва голяма подкрепа на творческите личности, особено ако се фокусирате върху съществуващи проекти. Работата по нови проекти става по-резултатна, когато Меркурий стане директен. Със Сатурн в нов знак март ви насърчава да блестите спокойно. Това е вашият момент да излезете на преден план и да се гордеете повече със своята работа.

3. Стрелец

Докато енергията на Рибите може да ви е държала по-стабилно приземени през по-голямата част от месеца, затъмнението в Дева вероятно е породило съмнения у вас. Тъй като по същото време Меркурий беше ретрограден, вероятно сте преживели недоразумения в началото на месеца, но до края на март животът значително се подобрява.

Нещата се променят, когато Слънцето навлезе в Овен на 20-ти - същия ден, когато Меркурий става директен. Вие отново възвръщате увереността си и всякакви недоразумения лесно се разрешават. Новолунието в Риби на 18-ти служи като ново начало, затова помислете за своите професионални цели.

Към края на месеца хората започват да виждат силата ви. Семейството и приятелите се обръщат към вас за съвет, а когато Меркурий стане директен, дори вие самите ще се изненадате от идеите, които ще измислите. Все пак думите ви имат голяма сила през този период, затова внимавайте да не бъдете прекалено импулсивни в изказванията си.

Венера в Овен помага на хората да видят вашата състрадателна страна, тъй като енергията на Овена може да ви направи техен защитник. Март ви позволява да влезете в нова роля - тази на по-подготвен, съпричастен и разбиращ лидер.

