Изненада! Цитиридис влиза в култово шоу

05 мар 26 | 23:28
Николаос Цитиридис разкри, че ще участва в новото клубно издание на култовото предаване "Сблъсък". Новината той съобщи чрез стори в социалните мрежи.

"10-годишното ми "Аз" леко пиква, щото ще участвам в Сблъсък", написа Цитиридис.

Първото издание на "Сблъсък In The Club" ще се проведе на 18 април 2026 г. На сцената отново ще застанат Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще поведат дебата.

Сред участниците в дискусията ще бъде и Цитиридис, който ще защитава една от позициите в традиционния формат "за" и "против".

