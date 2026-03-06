Напрежение. Уилям се готви за война

Принц Уилям се готви да обяви война на пресата, след като папараци тайно заснели Кейт Мидълтън без горнище по време на почивка във Франция през 2012 г.

Това твърди кралският редактор Ръсел Майърс в книгата си "Уилям и Катрин".

Една година след сватбата си, Уилям и Кейт се намирали на почивка в частен имот в Прованс, когато фотограф с телеобектив успял да ги заснеме от разстояние. Снимките бързо били публикувани в френското списание Closer, а по-късно и от други медии.

Според Майърс това било пълно посегателство върху личния им живот, което силно ги разтърсило.

