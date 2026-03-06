Любопитно

Напрежение. Уилям се готви за война

Каква е причината?

06 мар 26 | 0:30
5212
Агенция Стандарт

Принц Уилям се готви да обяви война на пресата, след като папараци тайно заснели Кейт Мидълтън без горнище по време на почивка във Франция през 2012 г.

Това твърди кралският редактор Ръсел Майърс в книгата си "Уилям и Катрин".

Една година след сватбата си, Уилям и Кейт се намирали на почивка в частен имот в Прованс, когато фотограф с телеобектив успял да ги заснеме от разстояние. Снимките бързо били публикувани в френското списание Closer, а по-късно и от други медии.

Според Майърс това било пълно посегателство върху личния им живот, което силно ги разтърсило.

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

