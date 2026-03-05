Ники Кънчев онемя! Участничка прибра хиляди в "Стани богат"

В днешния "Стани богат" срещу Ники Кънчев седна Севдалина Полимерова от бургаския "Меден рудник". Пенсионираната дама се оказа с изключително богата обща култура и с много високо образование. Тя има три висши от медицински колеж, социален мениджмънт и право.

Образованието си каза думата и Полимерова минаваше през въпросите, независимо от тяхното естество, като на шега. Тя заключи 1500 евро без до този момент да е ползвала жокер.

"Давайте, Вие много знаете", поощряваше я Ники Кънчев, който не скри, че е много впечатлен.

На въпрос за "Плана Маршал" водещият не можа да помогне дали Труман или Рузвелт го инициират. Племенникът Иван на Полимерова, който беше с нея в студиото, обаче знаеше, че става дума за Труман.

Дамата не се сети на коя прочута творба на Стайнбек работното заглавие е било "Нещото, което се случи". Заложи на "За мишките и хората" и това й донесе 5 бона в евро.

За 10 000 трябваше да каже, какъв институт е основал астронавтът Едгър Мичъл. Тя не знаеше, че той е за паранормални явления и си тръгна с 5000, които ще даде за пътуване, вероятно до Армения и Грузия.

