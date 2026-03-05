Любопитно

Ники Кънчев онемя! Участничка прибра хиляди в "Стани богат"

Пенсионирана дама се оказа с изключително богата обща култура и с много високо образование

Ники Кънчев онемя! Участничка прибра хиляди в "Стани богат"
Снимка: bTV
05 мар 26 | 21:05
22044
Агенция Стандарт

В днешния "Стани богат" срещу Ники Кънчев седна Севдалина Полимерова от бургаския "Меден рудник". Пенсионираната дама се оказа с изключително богата обща култура и с много високо образование. Тя има три висши от медицински колеж, социален мениджмънт и право.

Образованието си каза думата и Полимерова минаваше през въпросите, независимо от тяхното естество, като на шега. Тя заключи 1500 евро без до този момент да е ползвала жокер.

"Давайте, Вие много знаете", поощряваше я Ники Кънчев, който не скри, че е много впечатлен.

На въпрос за "Плана Маршал" водещият не можа да помогне дали Труман или Рузвелт го инициират. Племенникът Иван на Полимерова, който беше с нея в студиото, обаче знаеше, че става дума за Труман.

Дамата не се сети на коя прочута творба на Стайнбек работното заглавие е било "Нещото, което се случи". Заложи на "За мишките и хората" и това й донесе 5 бона в евро.

За 10 000 трябваше да каже, какъв институт е основал астронавтът Едгър Мичъл. Тя не знаеше, че той е за паранормални явления и си тръгна с 5000, които ще даде за пътуване, вероятно до Армения и Грузия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Телевизия
Още от Любопитно
Коментирай
2 Коментара
Къртицата
преди 1 час

Какви хиляди бе господа М. Ли умни ци,завидяхте на жената за жълти стотинки,аман от тупня.я се огледайте колко е таванът в другите държави.

Откажи
Къртицата
преди 1 час

Какви хиляди бе господа М. Ли умни ци,завидяхте на жената за жълти стотинки,аман от тупня.я се огледайте колко е таванът в другите държави.а тока и горивата евтини ли са ви

Откажи