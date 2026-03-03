Обиди и сълзи в Hell's Kitchen. Още един изхвърча

Медицинската сестра и хоби кулинар Диана Григореску беше елиминирана от Hell’s Kitchen тази вечер. След незадоволително представяне в предизвикателствата, шеф Виктор Ангелов взе решение да сложи край на участието й в надпреварата.

Вечерта в Кухнята на Ада започна със страшен скандал между Маргарита и Симона. Драмата започна заради изгонването на Веселина миналата седмица.

"Махай се, не мога да те трая", обърна се Симона към Марго, която лошо я захапа: "Ти ще си тръгнеш другия път. Добре, че нямам такива деца, моите деца са злато. Тая мъничката нема да я търпим. Ще я бием и майка и баща й ще гледат. Господ ми е свидетел. Да не се закача с мен".

Марго продължи с още по-ужасни думи: "Тя няма да има семейство". Това провокира Аля да се обърне към нея и да я призове да спре да кълне.

До бой не се стигна, но Симона се разплака по време на скандала.

По-късно в епизода двата отбора премериха сили в кулинарен скрабъл за продукти в отборното предизвикателство. Сините успяха да приготвят по-впечатляващи чинии, а за награда получиха посещение при близките на острието Събков в Пловдив. Червените демонстрираха разочароващи ястия, които донесоха на Маргарита и Симона оранжеви престилки.

Всяка от тях получи възможност да заслужи куртката си обратно, заставайки начело на една от двете кухни за вечерната резервация. Младата Симона не успя да овладее хаоса сред своите съотборници, но грешките на Григореску на станция “Сосове” се оказаха решаващи за отпадането й. При Сините Маргарита съумя да обедини мъжете и да изведе отбора до завършване на финалната поръчка.

