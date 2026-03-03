Напрежение в "Капките". Рачков и Геро отвърнаха на Азис

Водещите на "Като две капки вода" Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро отвърнаха на публичните нападки на новия член на журито този сезон - Азис, отправени по-рано от него в телевизионно интервю.

В гостуване при Лора Крумова Краля на поп фолка у нас заяви директно, че Рачков го дразни и че двамата водещи си въобразяват, че са "самото шоу".

Коментарите му включваха и иронични забележки за ръста и поведението им в ефир.

"Геро, ти чу ли го това "онова дребното"? Аз дребен? Единият висок, другият нисък – какъв ли трябва да си, за да му се харесаш?"

"Среден", отвърна Геро, предизвиквайки бурен смях в залата.

Рачков продължи в същия тон. "Започваме, г-н Боянов, да водим по вашия начин. Няма да се обаждаме въобще, за да си чувате мислите. Но то е хубаво да има мисли…".

Публиката реагира бурно, а атмосферата се нажежи – макар и в рамките на телевизионния хумор.

Сценичният сблъсък обаче придоби неочакван обрат. Азис излезе на сцената и демонстративно пое ролята на водещ, представяйки следващата участничка – Симона, която трябваше да се превъплъти във Ваня Костова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com