Геро призна за бившата след развода
Раздялата предизвика вълна от коментари в социалните мрежи
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Раздялата предизвика вълна от коментари в социалните мрежи
Комикът хвърли бомба в подкаст
Много е лошо да продължаваш да стоиш като нещо не върви, заяви актьорът
Най-новият български сериал започва на 27 май по NOVA
Нова порция смях в "Капките"
Какво сполетя актьора
Нов сблъсък на сцената на шоуто
Двамата си позволяват прекалено много, заяви той
Ето кой им вдигна мерника
Рачков и Геро дирижират Сезона-Слънце
Актьорът не крие пристрастието си към голямата лента
Букет от талантливи актьори пресъздава живота в замиращ град у нас
Двамата участват в "Оставам за малко"
За съжаление не е първият случай, в който е засечено неговото име в подобен контекст
Актьорът и водещ не е очаквал такъв хейт към себе си след отслабването
Геро обяви какво ще е забранено на стадиона другата неделя
Голяма драма със Силвия Кацарова
Финалът на Капките ще е епичен, каза легендарният водещ
Появи се с тениска с най-неочаквания надпис
Ще се върне ли актьорът за финала на "Капките"