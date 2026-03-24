Геро с неочаквано разкритие за Весела Бабинова

Неочаквано разкритие направи Геро за един от участниците в "Капките" в понеделник вечер.

По време на шестия лайв на шоуто за имитации актьорът взе под хумористичен прицел колежката си Весела Бабинова, която е една от участничките този сезон.

"Знаете ли как е другото име на Весела Бабинова? Тъжна Дядова!", избухна с шега Геро и публиката се просълзи от смях.

Бабинова също се забавляваше на шегата и не се обиди на актьора, че я вкарва в лафовете си по време на живото предаване.

