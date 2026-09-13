Ето ги кумовете на Зомбори и Бабинова
Водещият на "Гласът на България" и неговата дългогодишна половинка си казаха "Да" в началото на май
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Водещият на "Гласът на България" и неговата дългогодишна половинка си казаха "Да" в началото на май
Весела Бабинова и Владимир Зомбори си казаха ДА
Двойката се похвали със супер новина
Актрисата се изповяда в "На кафе"
Нова порция смях в "Капките"
Тя разказва, че не ѝ е било лесно да се превъплъти в образа на Ан Хатауей
Журито изпита сериозни затруднения при даването на оценки
Очаква се с Владо Зомбори да си кажат тази година официално ДА
Актрисата разкри за един от трудните моменти в живота си
Нито той, нито половинката му Весела издадоха как са отбелязали празника
Искрата между тях пламва в спектакъл за чалга нравите през 90-те
Изчисленията на Алена доказват кармичната връзка на актрисите
Весела Бабинова е посрещнала момиченце
Пет млади и известни дами скоро ще бъдат щастливи майки
Захари Бахаров, Александър Сано и Глория Петкова са отдадени на наследниците си, само Весела Бабинова все още е волна птичка
Героите на Михаил Билалов и Весела Бабинова влизат във вселенски дуел в "Нощна пеперуда"