Ето ги кумовете на Зомбори и Бабинова

Христо Пъдев и половинката му Цвети са били кумове на сватбата на Владимир Зомбори и актрисата Весела Бабинова.

"С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим за честта да изберете нас", пише Пъдев към снимките, които сподели в Инстаграм профила си.

"Ще си стареем в хармония до края и ще ви наливаме винаги студени питиета! Обичаме ви. Наздраве за семейство Зомбори!", пише още Христо в социалната мрежа.

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