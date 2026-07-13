Всички чакаха тази сватба 25 години

25 години любов, щастие и три деца, но сватба - едва сега. След четвърт век съвместен живот чешкият супермодел Ева Херцигова и италианският предприемач Грегорио Марсиай най-накрая казаха заветното "Да". Дългоочакваното сватбено тържество се състоя през изминалия уикенд в романтичната атмосфера на Торино.

Бохемски шик и класически финес

51-годишната модна икона буквално сияеше, залагайки на ефирна визия с бохемско излъчване. Сватбен тоалет в чисто бяло с дълбоко деколте, фино подчертана талия и каскади от плисирана материя, завършващи с богата пола до земята. Ръкавите тип пелерина и нежните къдрици около раменете добавяха романтичен разкош. Русите ѝ коси бяха прибрани в небрежен, но изключително елегантен кок, съчетан с минималистичен, свеж грим, който подчертаваше естествената ѝ красота. Грегорио Марсиай перфектно допълваше съпругата си, залагайки на вечната класика - тъмен костюм, снежнобяла риза, светлосива вратовръзка и задължителното цвете на ревера.

Празник в тесен кръг и италианска изящност

Според детайли, споделени от италианския всекидневник La Repubblica, сватбеният ден е преминал под знака на традицията и лукса. Двойката се врече във вечна вярност в историческата църква "Сан Вито". Официалният съюз бе сключен в емблематичния дворец "Палацо Кариняно". Тържеството завърши с изискан прием в прочутия ресторант Del Cambio, отличен със звезда "Мишлен". Сред присъстващите бяха тримата синове на двойката - Джордж, Филип и Едуард, както и най-близките им роднини и приятели.

Историята на една дълга любов

Историята на Ева и Грегорио започва през далечната 2001 г. в живописното крайбрежно селце Вариготи, а през 2017 г. връзката им прераства в годеж. За топмодела това е втори брак - през 1996 г. тя се омъжва за барабаниста на Bon Jovi Тико Торес на пищна церемония в Ню Джърси, но двамата се разделят две години по-късно.

Днес семейството е избрало спокойния живот в Италия, далеч от суетата на светската суматоха. Ева неведнъж е признавала, че майчинството е пренаредило приоритетите ѝ и днес тя съзнателно ограничава модните си ангажименти в името на семейния уют. Въпреки това, нейното име остава записано със златни букви в историята на модата - редом Наоми Кембъл, Синди Крауфорд, Клаудия Шифър и Линда Еванджелиста, Херцигова продължава да бъде един от вечните символи на златната ера на супермоделите от 90-те.

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